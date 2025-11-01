Роботы сражались за место в полуфинале Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге открылся Международный чемпионат по битве роботов, куда прилетели поучаствовать команды из Индии, Китая, Беларуси и разных регионов России. Корреспондент URA.RU наблюдал за тем, как разворачивались бои.

«На Урале всегда рады гостям, особенно тем, которые могут что-то дать с точки зрения инженерной мысли. Мы большой опорный промышленный край, инженерная мысль здесь всегда важна, важно внедрять новые технологии. Мы поощряем такие зрелищные мероприятия, которые завораживают и заставляют ребят задуматься о дальнейшей профессии», — сказал на открытии и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области. По его словам, на шоу пришли 8000 зрителей.

Не обошлось и без зрелищных моментов Фото: Илья Московец © URA.RU

Четвертый отборочный этап прошел 1 ноября. В нем состоялись поединки между 28 командами: из них 16 в весовой категории до 110 килограммов и 12 команд с мини-роботами весом до 1,5 килограмма. По итогам первой части отборочного этапа в финал прошли команды из Перми, Индии, Китая, Новосибирска, Москвы. Битвы не обошлись без взрывов, искр и дыма. Соперники до последнего сражались, даже когда судья уже начинал обратный отсчет.

«Екатеринбург по уровню цифрового развития сегодня входит в число лидеров городов-миллионников нашей страны. Поэтому поддерживать молодых, креативных, талантливых ребят, которые работают в IT-сфере, и создавать для них соответствующую инфраструктуру — это наш приоритет, потому что мы понимаем, что за этими ребятами стоит будущее не только нашего города, но и страны», — поделился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме зрелищных битв посетителям представили свои стенды команды-участники и партнеры мероприятия. Например, компания «Авито» полностью создала свой стенд из перерабатываемых материалов. Детям предлагали сыграть в робо-футбол, управляя мини-роботами. На другом стенде посетители могли с помощью робота сделать свой портрет.