Стало известно, сколько итальянских компаний остались в России, несмотря на жесткие санкции
Почти все итальянские производственные компании продолжают работу в РФ несмотря на введенные против России санкции
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Около 95% итальянских компаний, имеющих производство в РФ, продолжают работать в стране, несмотря на введенные жесткие санкции. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Росии Витторио Торрембини на полях XVIII Веронского Евразийского экономического форума.
«Фирмы, которые имеют производство, практически на 95% остались в России, кроме, конечно, Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica)», — сказал Торрембини в разговоре с «Известиями». Он добавил, что вместе с тем количество коммерческих организаций существенно сократилось вследствие введенных санкционных ограничений. Тем не менее от 50 до 60% таких компаний продолжают осуществлять свою деятельность на российском рынке.
Бизнесмен также сообщил, что предприниматели уже фиксируют трансформацию дискурса относительно России и рассчитывают на нормализацию обстановки в ближайшей перспективе. Это связано с тем, что только для итальянской стороны ущерб от введения 19-го пакета ограничительных мер может достичь 250 миллионов евро.
Как подчеркнул Торрембини, существующие партнерские отношения продолжают действовать, однако инициирование новых проектов в текущих условиях не осуществляется. Вместе с тем представители бизнеса отмечают смену риторики как со стороны Евросоюза, так и Соединенных Штатов Америки.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявлял, что Западу не удалось достичь поставленной цели по бизнес-изоляции России, приводя в пример сохранение присутствия иностранных компаний на российском рынке несмотря на санкции. По его данным, в стране продолжали работать около 1400 немецких, 250 американских и 120 японских компаний, а также около 70% итальянских предприятий.
