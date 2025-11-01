Не отстает ни на шаг: вторичка в Тюмени дорожает так же быстро, как новостройки

Новостройки пока не смогут вернуть себе лидерские позиции на рынке Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Стоимость квадратного метра в тюменском вторичном жилье выросла за октябрь больше, чем на половину процента. Такая динамика обычно присуща новостройкам, рассказал URA.RU источник в девелоперских кругах региона.

«Можно смело говорить, что вторичка по всем показателям ведет себя как лидер рынка. Высокий спрос, более высокие продажи, чем в новостройке. Стоимость квадрата подобралась к 130 тысячам рублей. И динамика роста цен тоже на уровне новых квартир», — отметил собеседник агентства.

По данным ЕРЗ.РФ, по стоимости квадрата на вторичке Тюмень сейчас занимает 24 позицию среди российских городов. Что же касается новостроек, их возвращение на лидирующие позиции рынка пока невозможны, уверены эксперты.

«Возврат первички в лидеры возможен, но только при определённых условиях: ставка по ипотеке должна снизиться хотя бы до 15–17 %, необходимо возобновление госпрограмм поддержки, а застройщики должны улучшить потребительские характеристики жилья. Покупатели готовы рассматривать новостройки, но только если они становятся не просто стройкой, а полноценным и доступным жильём „под ключ“. Без этих изменений вторичный рынок продолжит диктовать правила — не только в регионах вроде Тюмени, но и в ключевых центрах, таких как Москва», — пояснил URA.RU управляющий партнер «MAIN DIVISION» Андрей Глушкин.