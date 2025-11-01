Соревнования собрали порядка 400 участников из 19 государств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Замбии с 23 по 27 октября прошел первый чемпионат мира по кенбукай карате. Соревнования собрали порядка 400 участников из 19 государств. Страну на турнире представляли три спортсмена, среди которых был Данил Пельц — студент второго курса магистратуры электротехнического факультета ПНИПУ. Он одержал победу в весовой категории до 60 килограммов в дисциплине «кумитэ» по киокушин карате, рассказали URA.RU в вузе.

«Ключевыми факторами успеха стали уверенность в собственных силах и системная подготовка. Наша сборная убедительно показала, что российская школа карате находится на более высоком уровне как в техническом, так и в тактическом аспектах. Отдельного упоминания заслуживает особая атмосфера чемпионата. Ее создавали спортсмены из различных уголков планеты, живой обмен опытом и невероятная поддержка со стороны болельщиков», — отметил Данил Пельц.

На протяжении чемпионата Данил провел четыре поединка против представителей национальных сборных Туниса, Замбии, Зимбабве и Анголы. В трех схватках российский спортсмен одержал победу досрочно. Наставником спортсмена выступил Александр Алымов — один из главных тренеров сборной РФ и президент Федерации Киокушин России.

Чемпионат в Замбии проводился по олимпийской системе с выбыванием, где любое поражение означало завершение выступления спортсмена. Кумитэ представляет собой соревновательный поединок между двумя бойцами, демонстрирующими владение техникой, быстроту реакции и стратегическое мышление при использовании приемов карате в атакующих и защитных действиях.