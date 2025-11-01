Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Пермяк стал чемпионом мира по киокушин карате. Фото

Студент пермского вуза Данил Пельц стал чемпионом мира по киокушин
01 ноября 2025 в 13:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соревнования собрали порядка 400 участников из 19 государств

Соревнования собрали порядка 400 участников из 19 государств

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Замбии с 23 по 27 октября прошел первый чемпионат мира по кенбукай карате. Соревнования собрали порядка 400 участников из 19 государств. Страну на турнире представляли три спортсмена, среди которых был Данил Пельц — студент второго курса магистратуры электротехнического факультета ПНИПУ. Он одержал победу в весовой категории до 60 килограммов в дисциплине «кумитэ» по киокушин карате, рассказали URA.RU в вузе. 

«Ключевыми факторами успеха стали уверенность в собственных силах и системная подготовка. Наша сборная убедительно показала, что российская школа карате находится на более высоком уровне как в техническом, так и в тактическом аспектах. Отдельного упоминания заслуживает особая атмосфера чемпионата. Ее создавали спортсмены из различных уголков планеты, живой обмен опытом и невероятная поддержка со стороны болельщиков», — отметил Данил Пельц. 

На протяжении чемпионата Данил провел четыре поединка против представителей национальных сборных Туниса, Замбии, Зимбабве и Анголы. В трех схватках российский спортсмен одержал победу досрочно. Наставником спортсмена выступил Александр Алымов — один из главных тренеров сборной РФ и президент Федерации Киокушин России.

Продолжение после рекламы

Чемпионат в Замбии проводился по олимпийской системе с выбыванием, где любое поражение означало завершение выступления спортсмена. Кумитэ представляет собой соревновательный поединок между двумя бойцами, демонстрирующими владение техникой, быстроту реакции и стратегическое мышление при использовании приемов карате в атакующих и защитных действиях.

На протяжении чемпионата Данил провел четыре поединка против представителей национальных сборных Туниса, Замбии, Зимбабве и Анголы

Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Пермского Политеха

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал