«Спустил кровь»: появились новые подробности зверского убийства в лесу Екатеринбурга

В Екатеринбурге 21-летний Кувончбек Темирганиев, по мнению следствия, одним движением отчленил горло матери, чей труп раздел и бросил в Юго-Западном лесопарке. Такую версию силовиков URA.RU озвучил адвокат Виталий Черных.

«Одним движением перерезал горло, спустил кровь, отрезал голову. Это мы знаем с его слов и по версии следствия. Это еще предстоит доказать», — отметил Черных. По его словам, после трагедии подозреваемый предпринял меры к сокрытию преступления.

Черных добавил, что Кувончбек не официально работал поваром в ресторане. Он мог зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. Ранее парень не был судим и не привлекался к административному наказанию. Следствие, скорее всего, будет проводить психиатрическую экспертизу, чтобы установить, вменяем ли Темирганиев. По версии обвинения, Кувончбек мог убить маму из-за постоянных ссор. «Это произошло не из корыстных побуждений, а из личных неприязненных отношений, которые строились всю жизнь. Они вышли далеко за пределы принятого в обществе. Отсюда мы можем говорить, а вменяемы ли были участники обстоятельств», — добавил Черных.

По данным СУ СК, убийство произошло 20 октября. Тело обнаружили лишь через десять дней. В тот же вечер Кувончбек был задержан. «Да, он жил обычный своей жизнью. В эти дни он мало работал, осмысливал случившееся. Не предпринял попыток скрыться, хотя мог», — отметил адвокат.