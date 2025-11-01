В Москве началось прощание с актером Романом Поповым
В 2018 году актеру был поставлен рак мозга
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Москве началась церемония прощания с актером Романом Поповым, ушедшем из жизни в возрасте 40 лет. Мероприятие проходит в Центральной клинической больнице №1.
«Прощание с актером Романом Поповым началось в ЦКБ №1», — передает корреспондент URA.RU с места событий. На церемонию собрались родные, друзья и коллеги артиста. Гражданская панихида продлится до 13:00 по московскому времени. После этого начнется отпевание. Семья артиста обратилась с убедительной просьбой: на религиозной части церемонии остаться только самым близким родственникам и друзьям. Тело актера будет кремировано, после чего его прах развеют над водами Черного моря.
Роман Попов скончался 29 октября от осложнений после проведенной химиотерапии. В 2018 году актеру был поставлен рак мозга. В августе 2025 года Попов сообщил о рецидиве заболевания.
