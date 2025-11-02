Linkin Park, Timbaland или Travis Scott: на какие концерты мировых звезд могут уехать екатеринбуржцы

Timbaland в ОАЭ выступит в конце ноября Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исполнители мирового уровня практически прекратили гастрольную деятельность в России. Однако туроператоры стали предлагать туры, которые позволяют не только посмотреть другую страну, но и услышать Post Malone, Linkin Park, Travis Scott и даже побывать на «Формуле-1». На какие шоу зазывают уральцев в Объединенных Арабских Эмиратах — в подборке URA.RU.

Travis Scott 18+

Рэпер выступит в Абу-Даби в рамках мирового турне Circus Maximus 15 ноября. Туроператоры обещают, что уральцев сначала ждет яркий концерт, а после — завтрак у бассейна в четырех или пятизвездочном отеле. Такая поездка рассчитана на двоих взрослых, а займет она четыре ночи, стоимость — от 324 тысяч рублей. Кроме проживания в пакет тура входят билеты на концерт в зону Golden Circle.

Timbaland 14+

Для поклонников исполнителя таких хитов, как Give It To Me, The Way I Are, «Ayo Technology и Promiscuous, также организуют тур в ОАЭ. Выступление Timbaland состоится в Дубае 28 ноября. Трехдневный тур для двух человек включает размещение в гостинице, завтраки, трансфер и входной билет в зону Fanpit Standing у сцены. Минимальная стоимость такой поездки составит 204 тысячи рублей.

Помимо гонок, посетителей «Формулы» ждут концерты Фото: / Wikipedia / CC BY-SA 2.0

«Формула-1» с Post Malone, Metallica и Кэти Перри 18+

Также в Абу-Даби пройдет Гран-при «Формулы-1», где выступят Бенсон Бун, Post Malone, Elyanna, Metallica, Кэти Перри. Звезды будут выступать ежедневно — с 5 по 7 декабря. Как и везде, пакет тура стандартный, плюсом идут два билета в сектор North Straight Grandstand, а вот перелет придется оплачивать отдельно. Минимально за такое путешествие придется отдать около 300 тысяч рублей.

Pitbull 18+

И еще один концерт в Дубае — 14 декабря там выступит звезда 2010-х, под чьи хиты танцевали в клубах и на школьных дискотеках. Екатеринбуржцам предлагают устроить себе мини-отпуск с музыкальной ноткой от Pitbull. Туроператоры обещают, что в тур на двоих войдут проживание в отеле четыре ночи, страховка, завтраки и два билета на шоу в сектор GOLD, который находится возле сцены. Самый бюджетный вариант обойдется примерно в 140 тысяч рублей.

Linkin Park 16+