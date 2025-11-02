Пермским компаниям стало проще нанимать айтишников

Компании легко находят грамотных специалистов в IT Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дефицит IT-специалистов в Перми сменился избытком кадров. Об этом заявил генеральный директор компании Maestro Александр Киселев в интервью URA.RU. По его словам, найти квалифицированных сотрудников стало значительно проще, чем в предыдущие периоды.

«Проблем с кадрами сейчас нет. Рынок IT переполнен, специалистов стало проще найти. Был момент, когда всех разобрали, но ситуация стабилизировалась и хорошие кадры снова появились», — пояснил Киселев.