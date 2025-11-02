Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

Пермским компаниям стало проще нанимать айтишников

В Перми наблюдается избыток IT-специалистов
02 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Компании легко находят грамотных специалистов в IT

Компании легко находят грамотных специалистов в IT

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дефицит IT-специалистов в Перми сменился избытком кадров. Об этом заявил генеральный директор компании Maestro Александр Киселев в интервью URA.RU. По его словам, найти квалифицированных сотрудников стало значительно проще, чем в предыдущие периоды.

«Проблем с кадрами сейчас нет. Рынок IT переполнен, специалистов стало проще найти. Был момент, когда всех разобрали, но ситуация стабилизировалась и хорошие кадры снова появились», — пояснил Киселев.

Руководитель компании добавил, что изменение ситуации связано в том числе со снижением зарплат на государственных предприятиях. В интервью URA.RU Киселев также рассказал о создании полностью отечественной разработки, перспективах медленных зарядок и особенностях электромобильной инфраструктуры в Прикамье.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал