Текслер призвал вместе сделать Челябинск культурной столицей

Алексей Текслер попросил каждого жителя региона проголосовать за Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал всех жителей региона отдать свои голоса за Челябинск в конкурсе за звание культурной столицы 2027 года. Об этом он написал в своем telegram-канале, попросив не оставаться равнодушными.

«Найдите несколько минут, зайдите на портал „Госуслуги“, авторизируйтесь и отдайте свой голос за Челябинск. Вместе мы сделаем Челябинск культурной столицей!», — отметил губернатор.

На своей странице Текслер обратился к жителям региона не только как губернатор, но и как местный житель, который любит свой край, его историю и культуру. Он отметил, что у Челябинска богатое, но порой недооцененное культурное наследие, в регионе множество талантов и шедевров, которые до сих пор вдохновляют людей.

Продолжение после рекламы

«Звание Культурной столицы России 2027 года — это шанс показать всей стране, чем мы гордимся, что мы умеем, какие у нас планы на будущее. Каждый ваш голос — это вклад в процветание нашей культуры», — добавил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что каждый новый голос — это вклад в развитие театральных площадок, музейных учреждений, библиотечных фондов и фестивального движения региона. Это помощь одаренным представителям творческих профессий — художникам, музыкантам, актерам и литераторам.