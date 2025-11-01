В ЛНР открыли центр центр помощи для пожилых и инвалидов. Видео
В ЛНР открыли новое социальное учреждение постоянного пребывания
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Луганской Народной Республике начало работу новое социальное учреждение постоянного пребывания, рассчитанное на 100 койко-мест. Центр открыли глава ЛНР Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который прибыл в регион с рабочим визитом.
«В республике заработало новое социальное учреждение постоянного пребывания. Открыли его вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко, который посетил наш регион с рабочим визитом», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он сообщил, что проект реализован по инициативе Народного фронта и входит в федеральную программу по развитию системы долговременного ухода. По его словам, учреждение оснащено светлыми палатами и просторной столовой, а его территория благоустроена.
В ходе визита Кириенко и Пасечник осмотрели помещения центра, пообщались с первыми подопечными и приняли участие в общем молебне вместе с митрополитом Каширским Феогностом. Кириенко передал руководству учреждения икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» и вручил награды представителям Народного фронта и организации «Регион Заботы».
Также первый заместитель руководителя администрации президента РФ посетил Станично-Луганскую гимназию. Кириенко оценил условия для обучения 370 школьников. Учебное заведение, построенное более полувека назад, получило значительную поддержку от государства и региона-шефа — Волгоградской области.
«Сегодня здесь есть все для полноценного учебного процесса: разнообразные тематические классы с необходимым оборудованием, лаборатории по физике, химии и биологии, базовый робототехнический набор, большой книжный фонд учебной литературы и многое другое», — отметил Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, продумано все, включая меры безопасности.
При гимназии благодаря субсидии Минпросвещения России построен детский пришкольный лагерь «Казачок» для организации досуга школьников во время каникул. В учреждении открыты семь «Парт Героев» и стенд, посвященный участникам специальной военной операции. По итогам визита Кириенко передал руководству гимназии сертификат для приобретения учебников и учебно-методической литературы.
