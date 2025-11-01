На открывшейся вчера автодороге Красное поле — Полетаево ограничат движение для транспорта

Движение для транспорта ограничат на два часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На новой автодороге Красное поле — Полетаево около Челябинска ограничат движение для транспортных средств со 2 по 4 ноября с 22:00 до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Торжественное открытие дороги состоялось накануне.

«2, 3 и 4 ноября с 22:00 до 00:00 на автодороге Красное Поле — Полетаево (участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный) будет производиться установка рамно — металлических конструкций для обустройства дорожных знаков. Движение транспортных средств в этот период времени будет ограничено», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.