На открывшейся вчера автодороге Красное поле — Полетаево ограничат движение для транспорта
Движение для транспорта ограничат на два часа
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На новой автодороге Красное поле — Полетаево около Челябинска ограничат движение для транспортных средств со 2 по 4 ноября с 22:00 до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Торжественное открытие дороги состоялось накануне.
«2, 3 и 4 ноября с 22:00 до 00:00 на автодороге Красное Поле — Полетаево (участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный) будет производиться установка рамно — металлических конструкций для обустройства дорожных знаков. Движение транспортных средств в этот период времени будет ограничено», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Участок автомобильной дороги Красное поле — Полетаево был торжественно открыт накануне. Он соединяет с городом новые территории Челябинска — поселки Западный и Пригородный. Дорога частично разгрузит поток машин, следующих в поселок Западный из центра Челябинска и обратно. В перспективе трассу продолжат на север области в сторону поселка Шагол, а также на юг.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!