В Минобороны обратились к Западу на фоне сотрудничества с КНДР

Сотрудничество России и Северной Кореи не создает угрозы для других государств. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав военных ведомств стран АСЕАН.

«Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР», — подчеркнул Савельев, передает РИА Новости. Он назвал соглашение между Москвой и Пхеньяном абсолютно прозрачным.

Заявление было сделано на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Российский представитель прокомментировал звучавшие ранее вопросы о российско-северокорейском сближении.

Савельев отметил, что взаимодействие строится без принципа «против кого мы за». Текст соглашения доступен для всех на официальных сайтах МИД России и Кремля. Выступление российского замминистра стало ответом на обеспокоенность некоторых стран по поводу углубления связей между Москвой и Пхеньяном.