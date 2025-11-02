Второй шанс на жизнь: как в ХМАО спасают людей благодаря пересадке органов

В ХМАО за десять лет пересадили более сотни органов, в том числе и сердца Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Югре уже почти десять лет развивается одно из самых сложных направлений медицины — трансплантология. Сегодня врачи успешно пересаживают даже сердца. Первая операция в регионе состоялась в декабре 2015 года: тогда почку пересадили от матери к дочери. Сейчас в округе выполнено более ста таких высокотехнологичных манипуляций, которые дают пациентам шанс на жизнь при тяжелых диагнозах.

Откуда берутся донорские органы, можно ли подарить часть своей печени близкому человеку и реально ли «купить» орган для пересадки — об этом URA.RU рассказал заведующий хирургическим отделением по координации донорства органов человека ОКБ Ханты-Мансийска, врач-хирург высшей категории Рустем Ахтямов.





- Рустем Рашитович, какие органы сейчас пересаживают в ХМАО, сколько операций проведено за почти десять лет?

- Мы можем, исходя из разных аспектов, пересаживать родственные и трупные почки, печени и сердца. Первая операция состоялась 7 декабря 2015 года при участии приглашенных специалистов под руководством профессора, зав. отделением пересадки почки НИИ имени В.И. Шумакова Яна Мойсюка. Тогда было выполнено две родственных пересадки почки, в одной из них мама отдала почку дочери. За эти годы нами пересажено уже 120 органов, чаще всего это почки — 92, пять сердец, 20 — это печень.

- Что приводит к пересадке органов, какие проблемы со здоровьем и в каком случае уже точно требуется трансплантация?

- Пересадку проводят на терминальной стадии развития болезни, когда уже нет возможности лечения другими способами. Если речь идет о почках, это в основном перенесённые «на ногах» воспалительные заболевания носоглотки, в частности ангины, которые впоследствии приводят к хроническим гломерулонефритам, реже — это нелеченные или недолеченные пиелонефриты, аномалии развития мочевыводящих путей, поликистозы почек и другие редкие болезни. Пересадку сердца влечет за собой ишемическая болезнь сердца с постинфарктными осложнениями и исходом в ишемическую кардиомиопатию. Пересадка печени — это чаще всего вирусные, аутоиммунные гепатиты с исходом в цирроз, реже циррозы другого происхождения.

- Существует ли какая-то «моральная» подоплека при пересадке. Например, у одного человека проблема с печенью из-за алкоголизма, а у другого по иным причинам. Кому отдадут предпочтение?

- Пересадки по показаниям выполняются и при алкогольном циррозе печени, если человек придерживается сознательной абстиненции более 12 месяцев. К пациентам относятся равно.

- Как долго пациенты ждут пересадку? Есть ли какая-то очередь и можно ли сделать операцию на платной основе?

- Очереди не существует. Для почек особое значение имеет не только совпадение по группе крови, но и количество антигенных совпадений, что улучшает приживляемость, иммунологическую совместимость. Печень пересаживают только по группе крови. Сердце, как мышечный орган, тоже в основе подбора реципиента имеет групповую совместимость. Что касается платных пересадок органов, то они запрещены российским законодательством.

Поэтому, подбор реципиента — это больше лотерея, чем очередь. Хотя, когда орган подходит сразу нескольким пациентам, тогда учитывается длительность его нахождения в листе ожидания.

- Сколько в среднем пациенты ждут пересадки органов и есть ли риск не дождаться?

- Кто-то вчера попал в список ожидающих, а сегодня его пригласили на операцию, а кто-то ждёт 10-15 лет. Для почек — это удачное совпадение по параметрам антигенов гистосовместимости. Риск не дождаться, конечно, есть. Помимо параметров совместимости, мы учитываем диализный стаж и другие критерии. Те, кому пересадка нужна срочно и нет возможности ждать орган, едут в федеральные центры.

- Сколько может прослужить пересаженный орган?

- Средние сроки функционирования почек, пересаженных от родственника— около 12 — 15 лет, от кадаверного донора — 8-12 лет. У печени и 20 — 25 лет — не предел. У сердца — примерно, как у почек.

- Всегда ли пересаженные органы приживаются?

- Здесь имеет значение не только иммунологическая совместимость. Важна и способность пациента к сотрудничеству с врачами, к выполнению рекомендаций, его ответственность за собственное здоровье. Мы видим, что некоторые наши пациенты, однажды разрушив свое здоровье, потом разрушают и пересаженный орган. Например, известно, что у пациентов с алкогольным циррозом печени более высок процент потерь трансплантата из-за той же причины, с новой печенью он продолжает пить. Есть свой процент потерь и из-за отторжений.

- В каких случаях органы для пересадки используют от живых доноров, а в каких от мертвых?

- Когда у человека имеются генетически близкие родственники, которые достаточно совместимы и здоровы, в случаях пересадки почки и доли печени, можно выполнять родственные донации почки и доли печени.

Когда нет таких желающих родственников, пациенты ждут, когда будет орган от кадаверного донора (трупа). До тех пор, пока ждут, проводятся различные поддерживающие процедуры. Например, для почечных пациентов проводится диализ.

- Бывают случаи, когда родственники, друзья готовы отдать орган для пересадки близкому человеку? Встречались ли случаи в ХМАО, когда орган завещали?

- Да. Но по закону это можно сделать только генетически близким родственникам. По нашему законодательству невозможна «эмоционально-близкое донорство», то есть друзья, например, этого сделать не смогут. В нашей практике не было случаев, когда орган завещали.

- Влияет ли желание человека на то, станет он донором после смерти или нет?

- Да, влияет. Если человек при жизни не хочет, чтобы в случае его смерти его органы могли изъять и пересадить, он может озвучить это родственникам или указать в медицинской документации. Согласно закону о трансплантации органов, в РФ, как и во многих странах, действует презумпция согласия. Если медицинское учреждение на момент смерти не было поставлено в известность, что человек при жизни был не согласен на посмертное донорство органов, то считается, что он был не против.

- Правда ли, что после пересадки люди меняются и отчасти перенимают что-то от донора?

- Я неоднократно читал об этом в ненаучной литературе, но лично от пациентов такого не слышал. Возможно, люди стесняются об этом говорить, чтобы не быть неправильно понятым в нашем, еще недавно атеистическом обществе.

Как верующий христианин, я верю в вечность души, и потому допускаю, что душа погибшего, если он в раю, может посещать наш мир и наставлять на определённые размышления по жизни. Многие пациенты после пересадки становятся верующими, молятся за тех, благодаря кому они получили шанс на «вторую» жизнь, понимают, что если жить, то с большим смыслом. Скорее всего, для таких, мыслящих, и меняется жизнь, но это большая тема для отдельного разговора.

- Существуют ли противопоказания к трансплантации? Какие?

- Есть ряд заболеваний, например, злокачественная опухоль и многие другие, при которых пересадка невозможна. По каждому пациенту собирается консилиум, где учитываются индивидуальные особенности и разные факторы. Иногда человек уже даже находится в листе ожидания, однако при предоперационном дообследовании обнаруживаются противопоказания.

Есть и возрастные ограничения — если пациенту больше 60 — 65 лет трансплантологи от пересадок воздерживаются, хотя всегда присутствует индивидуальное отношение, кто-то и в 70 — крепыш, а кто-то в 50 — «никакой». Но существуют программы для пожилых «old to old» — почку от пожилого донора пожилому реципиенту.

- Как получить квоту на пересадку органа?

- Профильный специалист оформляет документы, контактирует с учреждением, где планируется пересадка, получает вызов на осмотр, собеседование, доп.обследование. Если человек подходит для операции, Минздрав или Депздрав оформляет квоту.

- Растет ли в ХМАО количество людей, нуждающихся в пересадке органов?