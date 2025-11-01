В курганской школе прокуратура добилась смены подрядчика, затянувшего ремонт

Курганская прокуратура проверила школу, где подрядчик сорвал сроки ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности прокурора Щучанского округа (Курганская область) Евгений Самылов проверил ход капитального ремонта в местной средней школе № 3». Работы ведутся с января 2024 года за счет бюджетных средств, однако предыдущий подрядчик не сделал ремонт в срок. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной прокуратуры.

«Вопрос своевременности и качества проведения капитального ремонта школы находится на особом контроле прокуратуры района. В образовательной организации за счет бюджетных средств проводится капитальный ремонт с января 2024 года. Так как ранее подрядная организация нарушила сроки окончания работ, заказчиком принято решение о расторжении контракта и заключении нового с другим подрядчиком», — указано в посте.