Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В курганской школе прокуратура добилась смены подрядчика, затянувшего ремонт

01 ноября 2025 в 19:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганская прокуратура проверила школу, где подрядчик сорвал сроки ремонта

Курганская прокуратура проверила школу, где подрядчик сорвал сроки ремонта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности прокурора Щучанского округа (Курганская область) Евгений Самылов проверил ход капитального ремонта в местной средней школе № 3». Работы ведутся с января 2024 года за счет бюджетных средств, однако предыдущий подрядчик не сделал ремонт в срок. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной прокуратуры. 

«Вопрос своевременности и качества проведения капитального ремонта школы находится на особом контроле прокуратуры района. В образовательной организации за счет бюджетных средств проводится капитальный ремонт с января 2024 года. Так как ранее подрядная организация нарушила сроки окончания работ, заказчиком принято решение о расторжении контракта и заключении нового с другим подрядчиком», — указано в посте.

На момент проверки в школе заменили деревянные окна на пластиковые, установили металлические входные двери, провели кровельные работы и отремонтировали цоколь здания. Продолжаются работы по восстановлению работоспособности бассейна и спортивного зала. Представителю подрядной организации исполняющий обязанности прокурора указал на необходимость завершить все работы в установленный контрактом срок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал