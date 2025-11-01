Логотип РИА URA.RU
Ямальские предприятия получили десятки медалей за лучшие деликатесы

01 ноября 2025 в 15:48
Предприятия получили медали за ямальские деликатесы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальские предприятие получили 41 медаль на агропромышленной выставке в Екатеринбурге. Производители представляли продукцию из дикоросов, рыбы, мяса и молока, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«В Екатеринбурге подведены итоги традиционного дегустационного конкурса „Качество продукции — 2025“, прошедшего в рамках агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Ямальские производители получили 41 медаль различного достоинства», — рассказали представители власти.

Семь золотых медалей досталось фирме «Ныда-Ресурс». Также победу одержали «Оленина томленая с черносливом», «Колбаски-гриль с кедровыми орехами и клюквой», соусы «Чернично-брусничный» и «Брусничный». Среди победителей и арктические шпроты из ряпушки и корюшки.

