Ямальские предприятия получили десятки медалей за лучшие деликатесы

Ямальские предприятие получили 41 медаль на агропромышленной выставке в Екатеринбурге. Производители представляли продукцию из дикоросов, рыбы, мяса и молока, сообщила пресс-служба окружного правительства.

Семь золотых медалей досталось фирме «Ныда-Ресурс». Также победу одержали «Оленина томленая с черносливом», «Колбаски-гриль с кедровыми орехами и клюквой», соусы «Чернично-брусничный» и «Брусничный». Среди победителей и арктические шпроты из ряпушки и корюшки.