Ямальские предприятия получили десятки медалей за лучшие деликатесы

Предприятия получили медали за ямальские деликатесы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальские предприятие получили 41 медаль на агропромышленной выставке в Екатеринбурге. Производители представляли продукцию из дикоросов, рыбы, мяса и молока, сообщила пресс-служба окружного правительства.
«В Екатеринбурге подведены итоги традиционного дегустационного конкурса „Качество продукции — 2025“, прошедшего в рамках агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Ямальские производители получили 41 медаль различного достоинства», — рассказали представители власти.
Семь золотых медалей досталось фирме «Ныда-Ресурс». Также победу одержали «Оленина томленая с черносливом», «Колбаски-гриль с кедровыми орехами и клюквой», соусы «Чернично-брусничный» и «Брусничный». Среди победителей и арктические шпроты из ряпушки и корюшки.
