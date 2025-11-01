Минобороны РФ предупредило о создании нового НАТО
Речь идет о нескольких закрытых блоковых объединениях, активно развивающихся в АТР
Фото: miliman/pickupimage.com
Минобороны РФ предупредило о потенциальной угрозе формирования военно-политического блока в Азиатско-тихокеанском регионе (АТР), подобного НАТО. Об этом заявил замминистра обороны России Олег Савельев.
«С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в „Индо-тихоокеанский альянс“ — прямой аналог НАТО», — сказал Савельев на 12-м совещании министров обороны государств-участников «СМОА плюс» в Куала-Лумпуре. Его слова передает ТАСС. Речь идет о нескольких закрытых блоковых объединениях, активно развивающихся в АТР.
Среди них Савельев выделил AUKUS — трехстороннее партнерство по безопасности между Австралией, Великобританией и США. Также под пристальным вниманием российской стороны находится «Индо-тихоокеанская четверка» и QUAD — стратегический диалог между США, Японией, Индией и Австралией. В список потенциально опасных структур вошли SQUAD и JAPHUS.
По мнению замминистра, под эгидой индо-тихоокеанских стратегий проводится активная линия на размывание и переформатирование асеаноцентричной архитектуры безопасности, складывавшейся в регионе на протяжении многих лет. Савельев провел параллель между текущей ситуацией в АТР и процессами, происходившими в Европе после распада СССР. Он напомнил о последствиях агрессивного расширения НАТО на восток, которое, в конечном итоге, привело к неизбежности СВО на Украине.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял ранее, что западные страны предпринимают действия по созданию азиатского аналога НАТО, пытаясь подорвать единство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В качестве примера он привел трехстороннее объединение США, Японии и Республики Корея, а также военный блок AUKUS.
