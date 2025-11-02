Что нельзя делать в Иларионов день 3 ноября: традиции и обычаи праздника

Православная церковь чтит память двух святых Иларионов Фото: Роман Наумов © URA.RU

3 ноября православные христиане чтят память преподобных Иларионов — Великого и Гдовского, чьи жизни стали примером подвижничества и веры. В народе этот день издревле связывают с приходом зимы и особой энергией обновления. Чем примечателен Иларионов день, какие традиции следовало соблюдать и чего категорически нельзя делать — рассказываем в материале URA.RU.

В честь каких святых назван праздник 3 ноября

Иларион Великий — один из самых почитаемых христианских подвижников IV века. Родился он в палестинском селении Фавафа близ Газы в 291 году и получил образование в Александрии, где принял христианство. Уже в юности он стремился к духовной жизни и отправился к преподобному Антонию Великому, с которым провел несколько месяцев, перенимая опыт монашеского подвига.

После возвращения на родину Иларион отказался от наследства, раздал все бедным и поселился в уединении близ Маюмы, где вел жизнь строгого аскета — трудился, постился и молился. Его слава как целителя и духовного наставника быстро распространилась, к нему тянулись люди, и вокруг него начали возникать первые монашеские общины. Иларион стал основателем монашества в Палестине и образцом для многих поколений монахов.

В конце жизни святой странствовал по миру, посетил Египет, Сицилию и Далмацию, а последние годы провел на Кипре, где и скончался в 371 году.

На иконе XIX века Иларион Псковоезерский изображен со свитком в руке (крайний справа) Фото: Wikipedia/CC0

Другой святой, чья память также чтится 3 ноября, — Иларион Гдовский, или Псковоезерский. Он был учеником преподобного Ефросина Псковского и основал Озерский Покровский монастырь близ Гдова. Под его руководством обитель стала духовным центром северо-западных земель и способствовала распространению православия среди прибалтийских народов. Святой Иларион преставился в 1476 году, оставив после себя память о смирении и любви к Богу.

Иларионов день: традиции и приметы праздника

Иларионов день в народе считался временем перехода от осени к зиме. С этого момента начинались холода, и люди спешили завершить все хозяйственные дела. По домам шли заготовки — доставали соленья, сушеные грибы и ягоды, готовили квашеную капусту.

Этот день считался семейным и домашним. По традиции 3 ноября читали молитвы святому Илариону, прося о защите семьи, сохранении тепла в доме и спокойствии на весь зимний период. В сельской местности завершали последние полевые работы, убирали овощи, сушили травы для скота и чистили хлев. Считалось, что порядок, наведенный в этот день, сохранит благополучие на весь сезон.

Женщины собирались вместе, занимались рукоделием, шили и вязали, а мужчины могли устроить застолье, обсудить семейные дела. Этот день также считался благоприятным для сватовства и свадеб — верили, что ноябрьский брак принесет крепкий союз.

Туман на 3 ноября предвещал мягкие холода Фото: Илья Московец © URA.RU

Особое внимание уделяли погодным приметам. Если снег выпадал на сырую землю, ожидали теплую зиму и богатый урожай. Туман предвещал мягкие холода, а ясное небо — скорые морозы. Громкие крики воронов считались вестниками приближающегося снегопада. Оттепель 3 ноября означала короткую зиму, а мороз — долгую и суровую.

Что нельзя делать 3 ноября

Согласно народным поверьям, Иларионов день не подходил для начала путешествий и новых дел — считалось, что все начатое в этот день обернется неудачей. Лучше было оставаться дома, особенно после захода солнца: в это время, по поверью, оживают злые силы, способные навредить путнику.

Запрещалось также охотиться — говорили, что леший может сбить человека с пути и завести в чащу. Не стоило поднимать найденные на улице предметы, даже если это были деньги: считалось, что вместе с находкой можно «подобрать» и чужие несчастья.

Не стоит поднимать найденные на улице предметы, особенно деньги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Под строгим запретом были ссоры и конфликты — считалось, что они принесут разлад в семью и привлекут беду. Нельзя было и давать в долг: это сулило финансовые потери.

