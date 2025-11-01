В VK придумали, как помочь россиянам справиться с кибербуллингом

VK запустила информационную кампанию «Месяц осведомленности о кибербуллинге» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Компания VK запустила информационную кампанию «Месяц осведомленности о кибербуллинге», которая продлится до конца ноября этого года. Данная кампания проходит в седьмой раз. VK вместе с партнерами реализует просветительские проекты.

«VK запустила информационную кампанию „Месяц осведомленности о кибербуллинге“, посвященную повышению информированности пользователей о травле в интернете. Специально для проекта компания провела исследование, в котором выяснила, как часто и почему молодые люди проявляют агрессию в сети», — сообщила пресс-служба компании.

На информационном портале доступны интерактивный квиз и историческая справка об известных личностях, подвергавшихся травле. Совместно с проектом «1221» запущен анонимный чат для людей от 12 до 21 года с бесплатными консультациями психолога. RuStore выпустил подборку приложений для ментального здоровья и памятку по защите от кибербуллинга.

Продолжение после рекламы

С 11 ноября в Сферуме заработает чат-бот «Путь в сети» с квестом по кибербуллингу для школьников. «Учи.ру» проведет Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет» с 11 ноября по 8 декабря. «Одноклассники» выпустят серию материалов о защите от кибербуллинга для старшего поколения. Авторы-иллюстраторы «ВКонтакте» запускают челлендж #неткибербуллингу, к которому может присоединиться каждый желающий.

Согласно данным исследования VK, 79% участников опроса либо лично становились свидетелями случаев кибербуллинга, либо знают людей из своего окружения, подвергавшихся травле в интернет-пространстве. Жертвами онлайн-преследований стал каждый пятый из опрошенных. А почти треть молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет (29%) выступала в роли агрессора в сети, при этом 95% из них делали это без злого умысла и порой не осознавали, что могли кого-то задеть.

По данным опроса, чаще всего негативные комментарии пишут под постами (более 60%), каждый второй респондент отметил агрессию в онлайн-играх (50%), а более 40% замечали травлю на форумах и в чатах с незнакомыми людьми. Жертвы кибербуллинга распознавали его, когда оскорбления повторялись многократно (62%) или происходили в общих чатах на виду у всех (59%).