Ловись рыбка, большая и маленькая: что взять на зимнюю рыбалку в ХМАО, чтобы не уехать с пустыми руками

В Югре даже длинная и холодная зима не останавливает любителей трофеев. Но такое увлечение требует подготовки и соблюдения правил безопасности. Собеседник URA.RU, рыбак с сорокалетним стажем Петр Жуков, дал подробную инструкцию, как выйти на лед, провести время с комфортом и вернуться с уловом.

Чтобы не околеть и не проголодаться

В Югре говорят: сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто правильно одевается. Перво-наперво — многослойная одежда. «Обязательно иметь термобелье, утепленную куртку, штаны, теплые носки, шапку, перчатки (лучше двойные), водонепроницаемую обувь», — делится опытом Жуков.

В мороз выручат термоконтейнер с горячим чаем или кофе, легкие закуски, спички в водонепроницаемой упаковке или кабель-зажигалка. При возможности — примус или печка.

В ХМА рыбаки берут с собой на лед палатку





Снаряжение и безопасность

Главный инструмент — ледобур для лунок. Понадобятся багор (чтобы вытаскивать рыбу), садок или подсак, зимние удочки или жерлицы. Для комфорта — сиденье или рыболовный ящик с утепленной крышкой; пригодятся плед, спальный мешок или самонадувающийся матрас.

Рано темнеет — наклейте светоотражатели на одежду и ящик. Обязательно возьмите спасжилет или страховочный пояс, веревку не короче 10 м, ледовые шипы на обувь. Телефон, заряженный повербанк, фонарь (лучше налобный) и аптечка — must have.

Главный инструмент зимней рыбалки — ледобур для лунок





Берегите себя

Безопасным считается лед толщиной от 10–15 см; перед выходом проверьте прочность. Не выходите одни. «Выбирая место для рыбалки, избегайте трещин, промоин, участков с течением — это опасно», — добавляет Жуков.