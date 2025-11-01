Свердловские подростки ограбили магазин, угнали авто и устроили аварию за один вечер

В угнанном авто нашли украденный алкоголь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Качканаре (Свердловская область) в ночь на 1 ноября группа подростков из пяти человек ограбила магазин, угнала автомобиль и устроила аварию. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подростки в нетрезвом состоянии уезжали от сотрудников ДПС, не справились с управлением и съехали с дороги, врезавшись в столб. Тем самым юные нарушители оставили без электричества частный сектор, сообщается в группе "Екатеринбург-Серов (Online)" во "Вконтакте".

"Большое количество емкостей с алкоголем внутри салона — это похищенный товар. Также из торговой точки была похищена партия сигарет", — рассказал агентству полковник Горелых. Он уточнил, что точный материальный ущерб устанавливают представители МВД. Также известно, что некоторые из спешно скрывшихся от полиции подростков могут быть из Нижнего Тагила.

