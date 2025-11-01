Путин бросил вызов уловкам Запада в ООН

Президент Владимир Путин призвал отстаивать российские экологические нормы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин напутствовал своего помощника Руслана Эдельгериева перед 30-й конференцией ООН по климату. На встрече в Кремле 1 ноября глава государства указал ему на важность продвижения отечественных экологических норм с учетом интересов россиян. Как объяснил URA.RU научный руководитель Института глобального климата и экологии, член-корреспондент РАН Сергей Семенов, у конференции ООН только научное название, на самом деле это политическое собрание, где Запад активно продвигает свои интересы, но Москва не готова с этим мириться.

Эдельгериев доложил Путину о международном регулировании использования водных ресурсов. Это их первая публичная встреча, хотя Эдельгериев с 18 июля 2018 года занимает пост спецпредставителя президента по вопросам климата. Вдобавок к этому в мае 2024 он стал помощником главы государства.

Путин провел первую публичную встречу со своим помощником Русланом Эдельгериевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эдельгериев сообщил, что страны Запада зачастую стремятся продвинуть свои интересы под предлогом защиты экологии. Он добавил, что сейчас остро стоят вопросы шельфа, рыболовства, трансграничного регулирования внутренних водотоков и межгосударственных рек. России нужно воздействовать на партнеров, «чтобы у нас был общий правильный мониторинг», добавил помощник президента.

“Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан”, — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что проблема водных ресурсов становится все более острой, особенно для стран СНГ — «у нас, слава богу, все нормально». Тем не менее от соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, заявил президент.

Конференции ООН по климату стали местом продвижения интересов стран Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча состоялась в преддверии 30-й конференции ООН по изменению климата, которая пройдет 10-21 ноября в Бразилии. Российскую делегацию России возглавит Эдельгериев.

Путин обозначил Эдельгериеву задачи России, которые нужно отстоять на этой конференции, считает климатолог Сергей Семенов. «У конференции ООН по изменению климата научное название, но это политическое совещание. Каждая страна там будет проводить свои интересы. Президент напутствовал Эдельгериева обращать внимание не только на содержательные вопросы (как ограничить влияние человечества на глобальный климат, какие методы применять, как распределить бремя сокращения выбросов парниковых газов между развитыми странами и государствами Глобального Юга), но и на политические аспекты, — пояснил собеседник URA.RU. —

Например, у рыболовства в приграничных областях морей есть коммерческая, научная и политическая составляющие. К сожалению, страны Запада стали часто использовать подобные вопросы для продвижения своих интересов”.

При этом водные ресурсы — региональный вопрос, это мало влияет на глобальный климат, но на региональный оказывает сильное воздействие, продолжил климатолог. Президент неслучайно обратил внимание на партнеров по СНГ.