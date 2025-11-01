Спикер свердловского заксобрания Бабушкина обратилась к аграриям

Людмила Бабушкина отметила, что талицкие аграрии лидируют по производительности Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина выступила на торжественном мероприятии в Талицком муниципальном округе, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Она поздравила местных аграриев с профессиональным праздником, отметив их значительный вклад в развитие региона. Талицкий округ стабильно входит в число лидеров агропромышленного комплекса области. Об этом сообщает пресс-служба заксо.

«Талицкий муниципальный округ очень много делает для того, чтобы наша Свердловская область имела качественные, вкусные продукты. Сначала нужно вырастить, собрать, сохранить, переработать, а потом мы на столе получаем то, что нам очень нравится», — сказала Бабушкина в своем поздравлении.

В 2025 году хозяйства округа демонстрируют положительные результаты по всем ключевым направлениям. Был собран хороший урожай зерновых и кормовых культур, а также увеличены объемы производства молока и мяса. Местные предприятия активно обновляют технический парк и внедряют в производство современные технологии для повышения эффективности.

