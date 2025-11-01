«Провели обряд»: в Екатеринбурге арестовали дерзкого вымогателя. Видео
Суд отправил обвиняемого под арест
Фото: Илья Московец © URA.RU
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу жителя Челябинской области Олега Лукьянова, который заставлял мужчин заключать контракт с Минобороны, а после отбирал у них деньги. Для успешного исхода заседания родственники организовали обряд.
«По версии следствия, мужчина совместно с другим фигурантом, применяя насилие с целью получения единовременной выплаты в размере более миллиона рублей, заставлял нуждающихся в финансах заключать контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы», — говорится в официальном telegram-канале судов Свердловской области. После чего обвиняемый снимал деньги со счетов жертв.
Родственники организовали рядом со зданием суда обряд, однако он не помог. Суд принял решение арестовать Лукьянова на срок до 29 декабря.
