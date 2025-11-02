Рядом с замком, на набережной или на месте кинотеатра: пять самых дорогих квартир, которые продаются в Кургане

В Кургане продаются квартиры в новостройках рядом с замком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В списке самых дорогих квартир в Кургане регулярно происходят изменения, лидеры уходят на второй план из-за пострадавшей репутации, на первое место по дороговизне поднимаются клубные дома «для своих». Но есть и общие черты — все эти объекты предлагают комфорт и престижность, а также закрытые площадки с оборудованными зонами отдыха. Редакция URA.RU сделала подборку самых люксовых на сегодняшний день предложений среди новостроек.

Трешка для айтишников за 15 млн рублей

Самая дорогая квартира в новостройке Кургана продается на набережной Фото: сайт популярных объявлений

В объявлении сразу о главном достоинстве трехкомнатной квартиры: «Расположена в клубном семиэтажном доме на центральной набережной Кургана и уже сдана — ключи в день сделки». Площадь квартиры без ремонта — 94 квадратных метра, расположена на первом этаже. Продавец предлагает ее в первую очередь IT-специалистам и молодым семьям, именно для этих категорий — специальные условия при покупке. В доме — закрытая территория, дизайнерский подъезд, почти как в каком-нибудь культурном центре — с картинами и залом ожидания. Квартиру можно купить в рассрочку или по ипотеке.

Двушка по обмену за 14,78 млн рублей

Квартира в центре Кургана подешевела и стала стоить 14,78 млн рублей Фото: сайт популярных объявлений





Второй по дороговизне лот — двухкомнатная двухуровневая квартира площадью почти 97 квадратных метра на 8 этаже в строящемся монолитном доме от федерального застройщика, где летом произошло обрушение из-за некачественной опалубки. Раньше жилье в этом доме было самым дорогим в городе, но после ЧП квартира подешевела на 600 тысяч рублей. Продавец отмечает, что квартиру можно приобрести по программе трейд-ин. В квартире будет предчистовая отделка, балкон, совмещенный санузел, окна выходят во двор и на улицу. Дом с дизайнерским подъездом, лифтами и закрытым двором с детскими и спортивными площадками.

Самая большая по площади квартира из самых дорогих находится в лесу за Курганом Фото: сайт популярных объявлений





Трешка площадью 134 кв.м. в лесу за 14,5 млн рублей

Квартира угловая, расположена за городом в поселке Лесном на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного дома. Жилье с предчистовой отделкой, высотой потолков три метра и просторной кухней. Есть балкон, совмещенный санузел, окна выходят во двор, на улицу и на солнечную сторону. Возможна ипотека. Поселок отличается единой архитектурой, собственной газовой котельной, благоустроенной территорией с парковками, детскими, спортивными и зонами отдыха в окружении леса.

В Кургане можно купить квартиру за 14,2 млн рублей рядом с замком Фото: сайт популярных объявлений

Трешка за 14,2 млн рублей для любителей хоккея и фанатов Гарри Поттера

Двухэтажный дом, в котором продается дорогостоящая квартира, находится в 150 метрах от Ледового дворца. Рядом расположен и знаменитый замок, который в народе прозвали «Курганский Хогвартс». Площадь самой квартиры — 177,5 квадратных метра, располагается на первом этаже. Объект продается уже почти два года, и упал в цене на 1,7 млн рублей. Еще из особенностей — в квартире потолки высотой три метра, панорамные окна, раздельный санузел, предчистовая отделка. Владельцы объявления просят уточнять цену так как: «В связи с постоянным изменением цен, актуальная стоимость объекта известна только менеджеру проекта».

Двушка за 14 млн рублей в самом сердце Кургана

Замыкает пятерку самых дорогих лидеров снова объект федерального застройщика. Эта квартира также на восьмом этаже, отличается от той, что в этом же доме, но дороже на почти 800 тысяч рублей, площадью, а в целом характеристики все те же.