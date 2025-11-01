Курганский губернатор выступил против привоза семей иностранцев в Россию

Губернатор Шумков высказался по поводу миграционной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что иностранцы, въезжающие в Россию для временной работы, не должны привозить с собой семьи. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя подписанную президентом Владимиром Путиным Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

«Тем, кто въезжает в страну для работы на временной основе, не нужно привозить с собой свою семью. Об этом сейчас много говорится. Будем надеяться, что скоро сделают», — написал Шумков.

По его мнению, новая концепция, которую подписал Путин, открывает возможности для наведения порядка в миграционной сфере, а в структуре трудовой миграции должен быть приоритет высококвалифицированной рабочей силы — инженеров, технологов и узких специалистов с дефицитным набором компетенций.

