Что нельзя делать 5 ноября в день памяти апостола Иакова: традиции и обычаи

5 ноября православные чтут память апостола Иакова, которого называли «братом Господним». Этот день в народе получил имя Якова Студеного — он открывает зимний цикл праздников и связан с множеством примет. Почему святого считали покровителем крестьян, чем примечателен этот день и какие запреты строго соблюдали наши предки — в материале URA.RU.

Кто такой апостол Иаков

Апостол Иаков, которого в Евангелии называют «братом Господним» или Иаковом Младшим, — один из семидесяти апостолов Иисуса Христа и первый епископ Иерусалимский. Его житие неразрывно связано с ранней историей христианства.

Иакова называли «братом Господа» не в буквальном смысле: по одной версии, он был сыном Иосифа от первого брака, по другой — двоюродным братом Иисуса. При жизни Христа Иаков не сразу уверовал в Него, но после воскресения стал одним из столпов Иерусалимской общины.

По преданию, именно Иаков возглавил христианскую церковь в Иерусалиме и произнес заключительное слово на первом соборе апостолов. Он прославился мудростью, кротостью и строгостью нравов, за что получил имя Праведного.

Около 62 года Иаков принял мученическую смерть — его сбросили с крыла Иерусалимского храма и забросали камнями. Христиане чтут его память как символ веры, стойкости и духовной чистоты.

Православная церковь вспоминает апостола Иакова 23 октября по старому стилю — это соответствует 5 ноября по новому календарю.

Яков Студеный: обычаи и приметы праздника

В народном календаре 5 ноября зовется днем Якова Студеного. С этого времени, как говорили крестьяне, «земля застывает, вода стынет, дыхание паром идет». День знаменует окончание осенних работ и начало подготовки к долгой зиме.

Наши предки верили: если в Яков день добраться до леса и завершить заготовку дров, зима пройдет в тепле и достатке. Не успел — жди стужи и бедности. Утром 5 ноября ели ложку меда и запивали теплой водой — на счастье и крепость духа. Мед вообще считался главным символом этого дня. Дети устраивали «пчелиные» игры, подражая насекомым и лакомились медом, чтобы его было вдоволь в новом году.

Крестьяне также «угощали поле»: выносили кусок пирога, испеченного накануне, в день Казанской иконы Божией Матери, и оставляли на земле — на урожай и плодородие.

Святому Иакову молились мужчины — он считался их покровителем, защищающим от болезней и бед. Женщины просили у святого семейного согласия и спокойствия в доме.

Что запрещено делать 5 ноября

День Якова Студеного считался переходным, «порогом зимы». Наши предки верили, что в этот день нельзя нарушать покой дома и нарушать энергетическое равновесие. Потому существовали строгие запреты.

5 ноября не давали деньги в долг. Считалось, что вместе с деньгами человек отдает свое благополучие. Кто займет — тот весь год будет испытывать нехватку. Не совершали крупных покупок. Любая новая вещь, приобретенная в этот день, «замерзнет» вместе с удачей. Лучше отложить шопинг на другое время, особенно если речь идет о дорогих предметах.

Старались также не помогать людям, в которых сомневались. По поверью, если помочь нечестному человеку, можно накликать на себя беду или «впустить холод» в дом. Не ссорились и не выясняли отношения. Конфликты в этот день считались особенно опасными: обидные слова, сказанные на Якова Студеного, могли «заморозить» любовь и дружбу на весь год.

