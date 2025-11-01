Чиновнику-коррупционеру уменьшили срок, а дефицит бюджета не вызывает беспокойства: главные события дня в ЯНАО

Бюджет ЯНАО в 2026 году будет дефицитным, но по-прежнему социальным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент финансов Ямала опубликовал проект бюджета на 2026 год и два последующих года. Документ предусматривает дефицит в размере 50 миллиардов рублей, однако власти региона заверяют, что это не отразится на выполнении социальных обязательств и темпах развития округа. Об этих и других новостях в ЯНАО за 1 ноября — в материале URA.RU.

Чиновнику-коррупционеру уменьшили срок

Пока что решение суда еще не опубликовано. Приговор вступил в законную силу.

Михайлицкий возглавлял фонд развития Нового Уренгоя, параллельно занимая должность генерального (2013-2015 годы), а потом исполнительного (до 2017 года) директора «Ямалгосснаба». Он был приговорен к 12 годам лишения свободысо штрафом в размере трех миллионов рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за то, что проворачивал коррупционные схемы.

Бюджет ЯНАО в 2026 году будет дефицитным, но по-прежнему социальным

Окружной депфин опубликовал проект закона о бюджете округа на 2026 год и ближайшие два года. Как и ожидалось, ямальская казна в следующем году будет дефицитной, но максимально сбалансированной. Львиная доля средств регионального бюджета запланирована на завершение строительства крупных социальных объектов. В приоритете — возведение больниц, школ, детских садов и жилья для переселения ямальцев из аварийного жилищного фонда.

При этом, в департаменте финансов напоминают, что бюджет Ямала сталкивается с дефицитом не в первый раз. На 2025 год этот показатель прогнозировался на уровне 42 миллиардов рублей. Еще один значительный дефицит — почти 38 миллиардов рублей — ожидался в ковидном 2020 году.

Полиция задержала бизнесмена с курительными смесями на миллион рублей

В Салехарде (ЯНАО) правоохранители конфисковали курительные смеси на миллион рублей. В ходе обследования торговой точки, находящейся в пользовании у бизнесмена, полицейские изъяли более 500 единиц продукции, которая в нарушение действующего законодательства Российской Федерации не была маркирована соответствующими средствами идентификации.

Поликлиники на Ямале поменяли график работы из-за праздников

Новоуренгойская центрально городская больница 1 и 3 ноября работает с 8:00 до 14:00. Выходные дни 2 и 4 ноября. В Салехарде третьего ноября поликлиника для взрослых работает так: (принимает гипсовый и перевязочный кабинеты, прием ведут врач-терапевт и врач-травматолог), детская поликлиника с 8:00 до 13:00. Прием вызовов до 12:00.





