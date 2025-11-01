Ошибка Зеленского и ключевая цель ВС РФ до наступления холодов: новости СВО за 1 ноября

Житель Дагестана получил медаль «За проявленное мужество» после уничтожения БПЛА ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов вручил награду дальнобойщику Шамилю Гамидову, который в июне текущего года оказал содействие военнослужащим в блокировании нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов на автомагистрали в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Кроме того, президенту Украину Владимиру Зеленскому указали на его главную ошибку в связи с задержанием экс-главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Также российские военные поставили задачу освободить города Купянск и Красноармейск до наступления холодов, сообщили источники в Минобороны РФ. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.

ВСУ использовали вертолет UH-60 Black Hawk

ВСУ задействовали американский вертолет UH-60 Black Hawk для переброски диверсионной группы Главного управления разведки Украины в район Красноармейска. Несмотря на то, что официальных заявлений о передаче подобной авиационной техники украинской стороне не поступало, видеозаписи проведенной операции появились в открытом доступе. Как заявил военкор Александр Коц, это уже не первый случай использования такой техники украинцами.

Продолжение после рекламы

Водителя, который заблокировал десятки беспилотников, наградили

Глава Дагестана Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу региона Шамилю Гамидову, который помог обезвредить порядка 30 БПЛА на территории Иркутской области в летней атаке. Меликов отметил, что настоящие герои присутствуют среди нас в обычной жизни.

В Европе указали на фатальную ошибку Зеленского

Задержание экс-главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по подозрению в присвоении 1,4 миллиарда гривен может нанести ущерб международному имиджу Украины. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung. Там же отметили, что арест произошел в особенно неблагоприятное время для энергетической отрасли украинского государства, назвав действия Зеленского «серьезным проколом».

Путин бросил вызов уловкам Запада в ООН

Глава России Владимир Путин провел встречу со своим помощником Русланом Эдельгериевым накануне 30-й конференции ООН по вопросам климата. Во время диалога в Кремле российский лидер подчеркнул необходимость отстаивания национальных экологических стандартов с соблюдением интересов граждан России. По словам научного руководителя Института глобального климата и экологии и члена-корреспондента РАН Сергея Семенова конференция ООН носит лишь формально-научный характер, в действительности же представляет собой политическую площадку, где западные страны стремятся реализовать собственные интересы. Однако Россия не намерена с этим мириться.

Солдаты ВСУ рассказали, почему стали сдаваться в плен

Минобороны РФ распространило видеообращение украинских военных, которые сложили оружие в районе Красноармейска. По их словам, они приняли решение не предпринимать попыток выхода к расположению своих подразделений, назвав их заведомо провальными.

Военнослужащие, перешедшие к ВС РФ, сообщили о существенных недостатках в работе командования. Согласно их свидетельствам, руководство ВСУ не обеспечивало вывоз раненых военных из зоны ведения боевых действий. Также украинские бойцы подчеркнули, что оказались в условиях блокирования и были лишены возможности получить требуемую поддержку.

Минобороны заявили о потенциальной угрозе создания нового НАТО

В Минобороны РФ выступили с предостережением относительно возможного создания военно-политического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, аналогичного Организации Североатлантического договора. С заявлением выступил заместитель министра обороны Российской Федерации Олег Савельев. По словам представителя российского военного ведомства, существующие блоковые структуры в азиатском регионе могут в обозримом будущем трансформироваться в так называемый «Индо-Тихоокеанский альянс».

Продолжение после рекламы

Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта

С 1 января 2026 года в Российской Федерации будет введен специальный формат социального контракта, предназначенный для демобилизованных военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Об этом сообщили представители Минтруда РФ. Ключевой особенностью разработанного механизма социальной поддержки станет то, что при оформлении контракта не потребуется проводить оценку среднедушевого дохода на каждого члена семьи заявителя.

Трамп ядерными испытаниями хочет надавить на РФ и КНР

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа относительно возобновления ядерных испытаний являются попыткой найти инструмент воздействия на Пекин и Москву. К такому выводу пришли обозреватели британского издания Financial Times.

По мнению журналистов, американский лидер «практически не предпринял усилий» для прояснения неясностей, связанных с планами его администрации или целесообразностью подобного решения. Издание подчеркивает, что возврат к проведению ядерных испытаний означал бы кардинальное изменение позиции Трампа, который прежде акцентировал внимание на значимости диалога с России и Китая по вопросам ядерного разоружения.

Военный назвал главную цель в зоне СВО до наступления холодов