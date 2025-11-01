Логотип РИА URA.RU
«Картина салом на холсте»: Захарова высмеяла успехи Зеленского на фронте

Захарова назвала салом на холсте переговоры Зеленского и Малюка
01 ноября 2025 в 20:26
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ  Василия Малюка. Захарова назвала встречу «картиной салом на холсте».

«"Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя“. Картина салом на холсте», — иронично прокомментировала Захарова в своем telegram-канале. Встреча Зеленского посвящалась обсуждению успехов ВСУ на фронте.

Иронический комментарий Захаровой следует на фоне серии критических высказываний российского МИД в адрес украинского президента. Ранее дипломат обвиняла Зеленского в подконтрольности западным структурам, отсутствии воли к мирному урегулированию конфликта и лжи о возвращении украинских детей из России. Захарова также высказывала сомнения в финансировании украинских вооружений и предполагала, что заявления президента Украины о возможности отключения электроснабжения в российских регионах могут быть результатом воздействия наркотических веществ.

