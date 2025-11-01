Директор пермского оборонного завода не стал обжаловать продление срока в СИЗО

Виталий Волчек останется в СИЗО до 21 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор по развитию инфраструктуры и капстроительству АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Виталий Волчек не стал жаловаться на продление срока содержания в СИЗО до 21 декабря. Об этом стало известно на слушании апелляционных жалоб в Пермском краевом суде. Вместе с Волчеком обвиняются бизнесмены из Коломны Андрей Рожков и Дмитрий Зайцев, которые безуспешно пытались изменить меру пресечения.

«Волчек не стал жаловаться на продление меры пресечения, а Зайцев и Рожков попросили изменить содержание под стражей на любую другую меру. Они сообщили, что с 2023 года давали объяснения сотрудникам ФСБ, ФНС и прокуратуры», — пишет «РБК-Пермь».

Обвиняемые заявили, что скрываться не пытались и не намерены. Однако прокурор возразила, что фигуранты отрицают причастность к преступлению и на свободе могут повлиять на свидетелей. Судья оставил их в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве при заключении контрактов на поставку станков для оборонного предприятия.

По версии следствия, в 2022 году при заключении договоров между «Машиностроителем» и «СтанТроникс» обвиняемые похитили более 100 млн рублей. Уголовное дело возбуждено 21 августа 2025 года. Первым 28 августа в Коломне задержали индивидуального предпринимателя Дмитрия Зайцева, затем — гендиректора и учредителя «СтанТроникс» Андрея Рожкова, а после — Виталия Волчека в Перми. 17 октября Ленинский районный суд Перми продлил всем троим арест до 21 декабря.