В Челябинске водитель мусоровоза заставил контейнерами припаркованную машину. Видео
Водитель вернул контейнеры не на площадку, а оставил рядом с машиной (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинске в микрорайоне Парковый Premium водитель мусоровоза заставил контейнерами припаркованную рядом машину. Об этом сообщили жители микрорайона.
«Мусорщики заставил неправильно припаркованную машину контейнерами. Мужчине ничего не оставалось делать — только расставить все по местам», — сообщили местные жители в группе в соцсети.
Как показано на видео, автолюбитель припарковал машину прямо около мусорных контейнеров. Водитель мусоровоза вытряхивал содержимое контейнеров в свою машину, а сами контейнеры оставлял рядом с припаркованной машиной. Автолюбитель, скорее всего, пришел спустя несколько часов после того, как мусоровоз уехал — судя по контейнерам, они были уже наполовину полные. Разгневанный хозяин машины со злостью откатил контейнеры в сторону.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!