«Мусорщики заставил неправильно припаркованную машину контейнерами. Мужчине ничего не оставалось делать — только расставить все по местам», — сообщили местные жители в группе в соцсети.

Как показано на видео, автолюбитель припарковал машину прямо около мусорных контейнеров. Водитель мусоровоза вытряхивал содержимое контейнеров в свою машину, а сами контейнеры оставлял рядом с припаркованной машиной. Автолюбитель, скорее всего, пришел спустя несколько часов после того, как мусоровоз уехал — судя по контейнерам, они были уже наполовину полные. Разгневанный хозяин машины со злостью откатил контейнеры в сторону.