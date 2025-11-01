Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Челябинске водитель мусоровоза заставил контейнерами припаркованную машину. Видео

01 ноября 2025 в 20:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель вернул контейнеры не на площадку, а оставил рядом с машиной (архивное фото)

Водитель вернул контейнеры не на площадку, а оставил рядом с машиной (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Парковый Premium водитель мусоровоза заставил контейнерами припаркованную рядом машину. Об этом сообщили жители микрорайона. 

«Мусорщики заставил неправильно припаркованную машину контейнерами. Мужчине ничего не оставалось делать — только расставить все по местам», — сообщили местные жители в группе в соцсети. 

Как показано на видео, автолюбитель припарковал машину прямо около мусорных контейнеров. Водитель мусоровоза вытряхивал содержимое контейнеров в свою машину, а сами контейнеры оставлял рядом с припаркованной машиной. Автолюбитель, скорее всего, пришел спустя несколько часов после того, как мусоровоз уехал — судя по контейнерам, они были уже наполовину полные. Разгневанный хозяин машины со злостью откатил контейнеры в сторону. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал