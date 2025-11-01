Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Свердловчанин, которого подростки избили за замечание, скончался

01 ноября 2025 в 21:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины

Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, которого подростки избили на остановке в Екатеринбурге, скончался. Им оказался житель Монетного. Об этом URA.RU рассказал его коллега.

«Работали с ним вместе на складе в Березовском. Василий был хороший, спокойный. Болел, но чем точно, не знаю», — рассказал молодой человек в разговоре с агентством. 

Подростки избили мужчину на Ботанике в ответ на сделанное им замечание. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал