Свердловчанин, которого подростки избили за замечание, скончался

Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, которого подростки избили на остановке в Екатеринбурге, скончался. Им оказался житель Монетного. Об этом URA.RU рассказал его коллега.

«Работали с ним вместе на складе в Березовском. Василий был хороший, спокойный. Болел, но чем точно, не знаю», — рассказал молодой человек в разговоре с агентством.