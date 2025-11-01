Свердловчанин, которого подростки избили за замечание, скончался
Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Мужчина, которого подростки избили на остановке в Екатеринбурге, скончался. Им оказался житель Монетного. Об этом URA.RU рассказал его коллега.
«Работали с ним вместе на складе в Березовском. Василий был хороший, спокойный. Болел, но чем точно, не знаю», — рассказал молодой человек в разговоре с агентством.
Подростки избили мужчину на Ботанике в ответ на сделанное им замечание. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.
