Сын пропавших Усольцевых записал загадочное видео с весельем у Москва-Сити
Данил Баталов публиковал видео с функцией самоудаления после пропажи семьи
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой публиковал веселые ролики из московского «Москва-Сити». Данил Баталов использовал функцию автоматического удаления для видео в своих соцсетях.
«Пользователей Сети возмутило, что Баталов веселится в столице, пока его родные могут находиться в заснеженной тайге», — сообщает aif.ru. Особое недоумение вызвало использование функции временных публикаций, которые автоматически удаляются после просмотра. Подобная функция позволяет скрыть контент от массового просмотра.
Пользователи расценили такое поведение как попытку скрыть доказательства веселого времяпрепровождения. Многие связали это с версией о побеге семьи за границу при содействии сына.
После волны критики молодой человек опубликовал фото своего глаза с подписью: «Разве эти глаза могут врать?». Постоянный пост без функции удаления стал его ответом на обвинения.
Очевидцы сообщили о появлении пропавшей семьи Усольцевых в Новосибирске. Супругов, находящихся в розыске, предположительно видели на территории Новосибирска. С такой информацией выступила одна из жительниц города, утверждающая, что лично наблюдала эту пару.
Между тем, знакомая исчезнувшей женщины поделилась сведениями о том, какая ситуация складывалась в семье за внешним фасадом благополучия. Согласно ее рассказу, отношения супругов были далеки от идеальных, а Ирина и Сергей рассматривали возможность расторжения брака. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
