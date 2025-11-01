Получит ли Украина «Томагавки»: в Пентагоне и Белом доме разделились во мнениях

Трамп отказал Зеленскому в «Томагавках» после угрозы Путина Фото: U.S. Navy

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на сообщения о возможной передаче американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Дипломат заявила, что дальнейшая милитаризация лишь усугубляет конфликт и не способствует его политическому урегулированию.

Поводом для заявления стала информация телеканала CNN о предварительном одобрении Пентагоном такой поставки, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Захарова подчеркнула бесперспективность пути военной эскалации. Подробнее о ситуации с Tomahawk — в материале URA.RU.

Разрешение было дано до встречи Трампа с Зеленским

Согласно информации CNN, Пентагон одобрил поставку ракет еще до встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Объединенный штаб ВС США подготовил соответствующую оценку еще в октябре, непосредственно перед переговорами лидеров в Белом доме. Однако при этом источники CNN утверждают, что в ходе закрытых переговоров Трамп проинформировал Зеленского о решении США воздержаться от поставок, по крайней мере на текущий момент.

Заявления Трампа о передаче Tomahawk противоречивы

В ходе вашингтонских переговоров Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского не рассчитывать на оперативные поставки крылатых ракет «Томагавк». Американский лидер пояснил, что запрос Украины остается на рассмотрении, но Вашингтону необходимо тщательно оценить все риски для национальной безопасности.

Позднее Трамп заявил, что США являются единственной страной, обладающей технологиями применения этих ракет, и не намерены передавать соответствующие компетенции другим государствам. Он подчеркнул, что единственной возможностью использования «Томагавков» мог бы быть их запуск американскими специалистами, но такой сценарий не рассматривается.

Реакция Зеленского на отказ поставок «Томагавков»

После получения отказа Зеленский выразил надежду на изменение позиции Вашингтона в ближайшем будущем, отметив, что ситуация может измениться в любой момент. Параллельно Киев начал консультации с европейскими партнерами о потенциальных поставках других типов дальнобойных ракетных систем.

Военкор прокомментировал решение Пентагона

Военкор Юрий Котенок прокомментировал возможное решение Пентагона о передаче Киеву крылатых ракет «Томагавк», заявив, что такой шаг снизит вероятность политического урегулирования конфликта. Эксперт подчеркнул, что даже в случае поставок Россия предпримет болезненные ответные меры, что полностью исключит возможность достижения договоренностей. Котенок в своем telegram-канале также отметил, что хотя применение этих ракет может создать определенные тактические сложности, оно не окажет существенного влияния на общий ход боевых действий на украинском театре военных действий.

В России отреагировали на разрешение Пентагоном передачи Tomahawk Украине