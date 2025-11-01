Пермяки поддержали идею новой денежной компенсации от работодателя

Пермяки поддержали введение ежегодной выплаты за неиспользованный отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство жителей Перми готовы променять отпуск на деньги: каждый второй поддерживает идею ежегодной денежной компенсации за неотгулянные дни отдыха. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Пермяки массово поддержали законодательную инициативу о выплате компенсаций за неиспользованные дни отпуска. 63% жителей города выступают за возможность получать денежные выплаты вместо дополнительного отдыха. Наибольший энтузиазм идея вызвала у молодежи до 35 лет — 76% респондентов этой категории готовы выбрать деньги вместо отпуска», — говорится в исследовании.

Мужчины проявляют больше интереса к инициативе, чем женщины (66% против 60%). Среди скептиков преобладают опасения, что работодатели начнут злоупотреблять новыми правилами и ограничивать право сотрудников на отдых.

Продолжение после рекламы

Особенно активно поддерживают предложение те, у кого к концу года традиционно остаются неотгулянные дни отпуска — среди них уровень одобрения достигает 77%. Депутаты от партии «Новые люди» уже направили соответствующее предложение министру труда Антону Котякову.