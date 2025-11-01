РФ выпустила в северные воды атомную подлодку «Хабаровск»: сколько субмарин на вооружении ВМФ сейчас

Российская Федерация владеет подводными лодками 13 разных проектов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В России вывели из эллинга атомную подводную лодку «Хабаровск». Судно является носителем подводного оружия и роботизированных средств. Оно призвано обеспечить решение задач по защите морских границ России и защите ее стратегических интересов в различных районах Мирового океана.

В настоящее время ВМФ России имеет на вооружении подводные лодки 13 различных проектов. Точное общее количество подлодок постоянно меняется из-за строительства, списания и модернизации, поэтому невозможно назвать одну точную цифру. По разным оценкам на август 2025 года, в составе Военно-морского флота России находится от 58 до 63 подводных лодок. Точные данные о количестве подлодок в боевом составе являются военной тайной, но общая численность флота включает атомные и дизель-электрические субмарины. URA.RU изучило ключевые и наиболее важные проекты.

Перспективная разработка — аппарат «Посейдон»

Российские военные специалисты ведут работу над беспилотным подводным аппаратом стратегического класса, оснащенным ядерной силовой установкой. Данная система предназначена для выполнения функции гарантированного возмездия и способна нанести критический ущерб прибрежным районам потенциального противника. Для транспортировки и развертывания указанных беспилотных систем предусмотрено использование специализированных подводных лодок с атомными энергетическими установками.

Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов «Посейдону» в мире нет. Российский лидер добавил, что аппарат значительно превышает мощность ракеты «Сармат», которая поступит на вооружение РФ в ближайшее время.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» (955А «Борей-А»)

Крейсеры «Борей» несут баллистические ракеты и обеспечивают возможность ответного ядерного удара Фото: Илья Московец © URA.RU

Данные подводные лодки представляют собой фундамент морского компонента стратегических ядерных сил Российской Федерации. Выступая в качестве второго элемента ядерной триады, они оснащены баллистическими ракетами и гарантируют способность нанесения ответно-встречного ядерного удара. На вооружении каждой субмарины находится до шестнадцати межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Это новейшие и наиболее бесшумные российские стратегические ракетоносцы, которые обеспечивают функцию ядерного сдерживания.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М»)

Современные российские подлодки сочетают стратегическую мощь с многоцелевыми возможностями Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Данные субмарины признаны наиболее передовыми и эффективными многоцелевыми атомными подводными лодками современности. В перечень их задач входит противодействие надводным судам и субмаринам противника, а также осуществление высокоточных ракетных ударов по объектам на суше. Подводные крейсеры оборудованы универсальными вертикальными пусковыми системами, предназначенными для запуска крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон». Отличительными характеристиками этих субмарин являются исключительно низкий уровень шума, значительная степень автоматизации систем управления и универсальность ударного вооружения, позволяющего поражать цели на значительных дистанциях.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка»





Главными подводными лодками ВМФ России считаются атомные проекты «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М», а также дизель-электрические «Варшавянка» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ