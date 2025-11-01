ЦБ однозначно ответил на идею ввести НДС на операции россиян по картам

В ЦБ объяснили, почему нельзя ввести НДС на операции россиян по картам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Банк России выступил против введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по банковским картам, так как это приведет к удорожанию услуг для граждан. Регулятор предложил депутатам Госдумы исключить соответствующую норму из законопроекта о налоговых изменениях. Об этом сообщает источник, знакомый с позицией ЦБ.

«Полагаем необходимым исключить положения подпункта „б“ пункта 4 статьи 2 законопроекта об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) банковских операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. <…> Повышение налоговой нагрузки скажется на доходности банков и ограничит возможности по развитию бонусных программ, кэшбэков и выгодных условий обслуживания карт», — говорится в письме ЦБ, которое имеется в распоряжении «Интерфакс».

В Центробанке предупреждают, что вместо расширения спектра услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий. Также введение НДС создаст нагрузку на социально значимые сервисы, такие как платежная система «Мир», Система быстрых платежей и платформа цифрового рубля, что особенно нежелательно в условиях санкций.

Законопроект, отменяющий льготу по НДС на операции с картами, которая действовала с 2006 года, уже принят Госдумой в первом чтении. По оценке Сбербанка, отмена льготы может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд рублей. Замечания ЦБ будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению.