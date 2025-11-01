Губернатор Гладков сообщил о попытках ВСУ разрушить инфраструктуру водохранилища

Гладков рассказал о продолжающемся сбросе воды с Белгородского водохранилища Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белгородское водохранилище продолжает сбрасывать воду после более чем недельной атаки ВСУ на плотину. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ уже более недели атакуют плотину Белгородского водохранилища, что привело к продолжающемуся частичному сбросу воды. Ситуация находится в ведении Федерального агентства по водным ресурсам, а областные власти оказали всю необходимую помощь. Совместными усилиями удалось стабилизировать положение, которое наблюдалось в первые пять дней после начала атак», — сказал Гладков во время вечернего эфира и выразил надежду, что федеральные власти примут меры для полного прекращения сброса воды.