Раскрыта личность попавшего на вирусную фотографию после ограбления Лувра
После громкого ограбления Лувра в октябре в соцсетях распространилась фотография с мужчиной, похожим на детектива
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пятнадцатилетний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво стал героем вирусной фотографии, сделанной у парижского Лувра после октябрьского ограбления музея. Снимок, на котором подросток в костюме-тройке, плаще и шляпе-федоре проходит мимо полиции, вызвал массовое обсуждение в соцсетях, передает немецкое издание Der Spiegel.
«Мужчина в застегнутом жилете, плаще и фетровой шляпе, который, казалось, наблюдал за происходящим, стал более чем достаточным поводом для интернет-обсуждений. Оказалось, что это школьник 15 лет», — говорится в материале издания. Образ подростка вызвал у пользователей интернета ассоциации с детективом из фильмов 1940-х годов.
Как сообщает Der Spiegel, Педро Элиас Гарсон Дельво приехал в Париж с матерью и не знал о закрытии Лувра из-за ограбления. Многие пользователи соцсетей предположили, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта. Однако фотограф, сделавший снимок, подтвердил его подлинность. Издание The New York Times посвятило фотографии отдельный материал, в котором эксперт по искусственному интеллекту назвал версию о генерации изображения «правдоподобной», но не окончательной.
