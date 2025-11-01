Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Раскрыта личность попавшего на вирусную фотографию после ограбления Лувра

Spiegel: героем завирусившегося фото после ограбления Лувра оказался школьник
01 ноября 2025 в 23:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
После громкого ограбления Лувра в октябре в соцсетях распространилась фотография с мужчиной, похожим на детектива

После громкого ограбления Лувра в октябре в соцсетях распространилась фотография с мужчиной, похожим на детектива

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятнадцатилетний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво стал героем вирусной фотографии, сделанной у парижского Лувра после октябрьского ограбления музея. Снимок, на котором подросток в костюме-тройке, плаще и шляпе-федоре проходит мимо полиции, вызвал массовое обсуждение в соцсетях, передает немецкое издание Der Spiegel.

«Мужчина в застегнутом жилете, плаще и фетровой шляпе, который, казалось, наблюдал за происходящим, стал более чем достаточным поводом для интернет-обсуждений. Оказалось, что это школьник 15 лет», — говорится в материале издания. Образ подростка вызвал у пользователей интернета ассоциации с детективом из фильмов 1940-х годов.

Как сообщает Der Spiegel, Педро Элиас Гарсон Дельво приехал в Париж с матерью и не знал о закрытии Лувра из-за ограбления. Многие пользователи соцсетей предположили, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта. Однако фотограф, сделавший снимок, подтвердил его подлинность. Издание The New York Times посвятило фотографии отдельный материал, в котором эксперт по искусственному интеллекту назвал версию о генерации изображения «правдоподобной», но не окончательной.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал