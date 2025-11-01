Раскрыта личность попавшего на вирусную фотографию после ограбления Лувра

После громкого ограбления Лувра в октябре в соцсетях распространилась фотография с мужчиной, похожим на детектива Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятнадцатилетний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво стал героем вирусной фотографии, сделанной у парижского Лувра после октябрьского ограбления музея. Снимок, на котором подросток в костюме-тройке, плаще и шляпе-федоре проходит мимо полиции, вызвал массовое обсуждение в соцсетях, передает немецкое издание Der Spiegel.

«Мужчина в застегнутом жилете, плаще и фетровой шляпе, который, казалось, наблюдал за происходящим, стал более чем достаточным поводом для интернет-обсуждений. Оказалось, что это школьник 15 лет», — говорится в материале издания. Образ подростка вызвал у пользователей интернета ассоциации с детективом из фильмов 1940-х годов.