Захарова ответила на заявление Пентагона об ударах по наркоторговцам

Корень наркопроблемы США находится в Вашингтоне, а не в Венесуэле, против которой Штаты организовывают провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, раскритиковав американскую систему здравоохранения и политику легализации наркотиков.

«Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за ее пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом Вашингтоне», — написала Захарова в своем telegram-канале. Критика прозвучала на фоне операции США против наркоторговли в Тихом океане, в ходе которой ВМС Америки ликвидировали 14 человек.

Представитель дипломатического ведомства указала на системные проблемы американского здравоохранения, где врачи, связанные с фармкомпаниями, массово прописывают опиоидные обезболивающие вместо настоящего лечения. По ее словам, это привело к тотальной наркозависимости американской нации, за исключением сверхбогатой прослойки. Захарова также отметила продолжающуюся легализацию наркотических веществ в штатах, где каннабис уже разрешен в половине штатов, что сопровождается ростом смертности.

