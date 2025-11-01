Росавиация закрыла небо над Волгоградом и Геленджиком
01 ноября 2025 в 23:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропортах Волгограда и Геленджика введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Введение ограничений обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко своем telegram-канале.
Комментарии (0)
Комментариев нет
