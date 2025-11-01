Пермяк отсудил у продавца десятикратную стоимость массажера

Массажер без сертификата обошелся продавцу в сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми через суд взыскал с продавца более 600 тысяч рублей за массажер, купленный за 68 тысяч рублей. С материалами дела знакомит краевое управление Роспотребнадзора.

«Пермяк приобрел у ООО „Бекас“ массажер для ног Yamaguchi Yume Plus за 68 тысяч рублей. Покупатель обнаружил, что продавец не предоставил сертификаты соответствия и информацию о противопоказаниях к использованию устройства. Компания отклонила предложение расторгнуть договор купли-продажи в вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд», — говорится на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Мировой суд первоначально отказал в иске, но апелляция установила, что массажер является медицинским изделием, а не бытовым прибором. Свердловский районный суд взыскал с продавца стоимость товара, 313 480 рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 195 740 рублей штрафа и 50 тысяч рублей расходов на представителя. Роспотребнадзор Пермского края участвовал в процессе и подтвердил нарушение прав потребителя.

