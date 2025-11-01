Логотип РИА URA.RU
В Салехарде установят стелу в честь почетного звания «Города трудовой доблести»

02 ноября 2025 в 00:39
Стела будет установлена на улице Титова в 2026 году

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проект установки стелы в Салехарде

Фото: Telegram-канал главы Салехарда Алексея Титовского

Салехард получит памятник, посвященный присуждению почетного звания «Город трудовой доблести». Стела будет установлена на улице Титова в 2026 году, сообщил глава города Алексей Титовский.

«Площадь Победы станет центром трудовой доблести Салехарда. В следующем году на ул. Титова будет установлена стела, посвященная знаковому событию — присуждению почетного звания „Город трудовой доблести“», — сказано в сообщении telegram-канала мэра. Монумент дополнят барельефы с мозаичными изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны, связанных с Салехардом. На них будут отражены труд женщин и детей в тылу, достижения в рыбном промысле и сельском хозяйстве, а также общий вклад жителей и предприятий в Победу.

Параллельно с установкой стелы город приступит к реконструкции площади. Вечный огонь перенесут с текущего места на Пантеон с соблюдением воинских почестей. Парк Победы станет центром воинской славы — здесь собрана память о подвигах земляков в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции. Проект благоустройства совпадает с развитием городской инфраструктуры: планируется застройка Обдорского микрорайона и реконструкция улицы Объездной, что улучшит транспортную доступность и запустит городской транспорт в центральной части Салехарда.

