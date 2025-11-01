Челябинцам назвали новые цены на свежий картофель

Картофель с частных подворьев обойдется челябинцам дороже, чем выращенный в полях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области в начале ноября предлагают купить картофель по цене от 20 до 65 рублей за килограмм. Дешевле обойдется покупка оптом у фермеров, дороже — у частных садоводов. Это следует из объявлений на популярном сайте.

«Сорт „Алиует“. В мешке — 33-35 килограмм, отборная, 20 рублей за килограмм в розницу. С доставкой — 25 рублей, оптовикам скидки», — предлагает продавец из деревни Куянбаева в Аргаяшском районе Челябинской области на сайте «Авито».

Стоимость картошки при покупке оптом, чаще всего готовыми сетками, варьируется от 20 до 30 рублей за килограмм. Аграрии нередко предлагают доставку: в этом случае стоимость несколько возрастает, например 25 вместо 20 рублей за килограмм.

Частные садоводы продают картофель от 30 рублей за килограмм, измеряя объем ведрами. Максимальную цену в 65 рублей за кило назначил фермер из Аши за красный картофель свежего урожая. Есть объявления о продаже фиолетовых клубней. Стоимость начинается от 100 рублей за килограмм. В целом по Челябинской области опубликовано 149 объявлений о продаже картошки.