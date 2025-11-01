Россия ввела санкции против премьер-министра и министра финансов Украины
02 ноября 2025 в 00:25
Кабинет министров принял решение о введении экономических санкций в отношении ряда представителей украинского правительства. Согласно документу, ограничительные меры применены к премьер-министру Украины Юлии Свириденко. Кроме того, под действие экономических санкций попал министр финансов Украины Сергей Марченко. Об этом свидетельствует соответствующее постановление российского правительства.
