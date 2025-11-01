Россия ввела санкции на команду Зеленского
В санкционный список РФ попали ключевые министры Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия ввела санкции против ключевых украинских чиновников, включая премьер-министра и советника министра обороны, которые входят в команду президента Владимира Зеленского. В санкционный список также попали и другие высокопоставленные лица. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры: ...Кубраков Александр Николаевич (Кубраков Олександр Миколайович). Экономические санкции введены в отношении премьера Украины Юлии Свириденко», — говорится в документе.
Кроме того, согласно опубликованной информации, под российские экономические санкции попал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, а также министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Санкции блокируют их безналичные денежные средства на территории РФ, ценные бумаги и имущество, а также налагают запрет на вывод капитала за пределы РФ.
Введение российских санкций против украинских чиновников происходит на фоне эскалации взаимных ограничительных мер между странами. Украина и ее партнеры, включая Японию, США, Канаду и Европейский союз, регулярно расширяют санкционные списки против российских физических и юридических лиц — с июня принято уже восемь санкционных пакетов.
