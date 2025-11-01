Логотип РИА URA.RU
Минобороны: 29 украинских беспилотников уничтожено над РФ и Черным морем

02 ноября 2025 в 01:06
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В период с 20:00 до 23:00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 29 украинских БПЛА самолетного типа. Большая часть была перехвачена над акваторией Черного моря — 21 беспилотник. Еще четыре летательных аппарата были сбиты над территорией Ростовской области, три — над Республикой Крым и один — над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

