Курганцы столкнулись с трудностями при покупке кошачьего корма

Владельцы кошек сообщают о проблемах с покупкой влажного корма в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Кургана столкнулись с трудностями при покупке корма для кошек. Пакетики влажного кошачьего корма бывает невозможно пробить на кассах, и такая картина наблюдается в разных магазинах и супермаркетах. Об этом URA.RU сообщают горожане.

«Стало очень сложно купить влажный корм: на кассах в супермаркетах он либо пробивается с трудом, либо часть пакетиков вообще невозможно пробить. На кассах самообслуживания и вовсе бесполезно это делать, кассиры сами зовут пройти к ним, но даже у них не всегда получается пробить весь товар», — сообщили URA.RU жители Кургана.

По словам владельцев кошек, из-за этого им приходится выбирать другие корма — не самые любимые у их питомцев. Кроме того, покупка десятка пакетиков корма превращается в квест — пробьется товар или нет, а также создает очереди на кассах.

Продолжение после рекламы

По словам продавцов-кассиров курганских супермаркетов, подобное, действительно, наблюдается во многих торговых точках. Это связывают с новой маркировкой кормов. К тому же, крошечный QR-код на маленькой упаковке корма отсканировать крайне сложно.

По данным Роспотребнадзора, для кормов была введена обязательная цифровая маркировка. С 1 сентября прошлого года все участники оборота кормов для животных должны быть зарегистрированы в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак» (ГИС МТ).

«Производителям и импортерам необходимо наносить коды маркировки и передавать в систему маркировки отчеты об их нанесении и уведомления о вводе в оборот товаров: с 1 октября 2024 года, в отношении сухих кормов и лакомств для животных, упакованных в потребительскую упаковку; с 1 марта 2025 года, в отношении влажных кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку. При этом не допускается оборот немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в РФ с 1 марта 2025 года для влажных кормов», — говорится на сайте ведомства.



