В Москву направят доклад по делу о обрушении городка под девочкой в Челябинске
Следователи возбудили уголовное дело после падения девочки на детской площадке в Челябинске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании десятилетней девочки на детской площадке в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Деревянный элемент, на котором сидела школьница, обломился.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Девочка упала в результате обрушения деревянных конструкций игрового комплекса. Она повисла на одном из элементов городка, он, предположительно, не был закреплен. Пострадавшую госпитализировали с переломом, у девочки были повреждены три позвонка.
По данному факту Следственное управление СК России по Челябинской области ведет производство по уголовному делу. Неоднократные обращения матери пострадавшего ребенка в компетентные органы не возымели должного эффекта. На сегодняшний день лица, причастные к происшествию, все еще не понесли наказания, отмечается в telegram-канале Следственного комитета.
