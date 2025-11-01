В Москву направят доклад по делу о обрушении городка под девочкой в Челябинске

Следователи возбудили уголовное дело после падения девочки на детской площадке в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании десятилетней девочки на детской площадке в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Деревянный элемент, на котором сидела школьница, обломился.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Девочка упала в результате обрушения деревянных конструкций игрового комплекса. Она повисла на одном из элементов городка, он, предположительно, не был закреплен. Пострадавшую госпитализировали с переломом, у девочки были повреждены три позвонка.

