Челябинский МУП распродает свой автопарк по цене смартфона

Начальная стоимость выставленных на торги автомобилей не превышает 15,4 тысячи рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальное унитарное предприятие «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска выставило на продажу автомобили по цене до 15,4 тысячи рублей. В списке — Daewoo Nexia, Lada Priora, ВАЗ 21041 и ВАЗ 21074. Соответствующие предложения опубликованы на сайте «Торги России».

«Автомобиль легковой седан „Лада 217030“ (Lada Priora), 2013 года. Текущая цена — 15 386,40 рубля. Секция торгов — приватизация», — говорится в карточке лота.

Также МУП продает Daewoo Nexia 2010 года выпуска первоначальной стоимостью 13560 рублей. Купить недорого можно «четверку» 2006 года — за 14089 рублей и «семерку» 2007 года — за 14024 рубля.

Продолжение после рекламы

Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. В случае с Lada Priora, например, шаг аукциона (минимальное изменение цены, на которое участники могут повышать или понижать свое ценовое предложение в ходе торгов, — прим. URA.RU) составляет 769 рублей.